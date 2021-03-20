СКА обыграл «Динамо» благодаря голу на 58-й минуте и сравнял счёт в серии

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Единственную шайбу на 58-й минуте забросил Кирилл Марченко, успевший на добивание и реализовавший большинство. Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг оформил шат-аут, отразив все 24 броска. Вратарь «Динамо» Иван Бочаров сделал 30 сейвов после 31 броска.

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Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 1-1. В предыдущем матче санкт-петербургский клуб потерпел поражение со счётом 1:4. Третья встреча пройдёт в Москве 22 марта.