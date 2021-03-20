Судьи отменили гол Каски, посчитав его попытку перехватить шайбу пасом рукой

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает магнитогорский «Металлург» (1:1, идёт третий период).

На старте третьего игрового отрезка «Авангард», игравший в большинстве, вошёл в зону магнитогорцев. Оливер Каски после розыгрыша щёлкнул от синей линии в нижний угол, а Корбан Найт на пятаке перекрыл обзор Василию Кошечкину. Каски забросил, но судьи отменили гол.

Ранее Михаил Пашнин подобрал шайбу и попытался выбросить её из зоны. Тем не менее снаряд попытался перехватить находившийся рядом Каски. Сделал он это рукой. Шайба отскочила к Найту. Судьи посчитали это пасом рукой, поэтому решили отменить гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».