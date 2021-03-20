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«Авангард» в овертайме вырвал победу в матче с «Магниткой». Счёт в серии — 1-1

«Авангард» в овертайме вырвал победу в матче с «Магниткой». Счёт в серии — 1-1
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
20 марта 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шарипзянов (Стась, Потапов) – 32:44' (5x5)   1:1 Карпов (Мозякин) – 33:07' (5x5)   2:1 Толчинский (Буше, Каски) – 74:15' (5x4)

На 33-й минуте Дамир Шарипзянов вывел «ястребов» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Андрей Стась и Алексей Потапов. Через 23 секунды Максим Карпов с передачи Сергея Мозякина сравнял счёт. Победную шайбу на 75-й минуте овертайма забросил Сергей Толчинский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья встреча пройдёт в Магнитогорске 22 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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