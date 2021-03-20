Ожиганов: было давление, что не можем обыграть «Динамо». Сегодня СКА это сломал

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:0, 1-1).
«Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперёд. Был типичный матч плей-офф, никто не хотел пропускать, играли от обороны. «Динамо», наверное, больше от обороны играло, довольно строго, у нас моментов особо не было. Встреча шла до гола, слава богу, получилось забить. Тем более когда такая неприятная ситуация случилась с капитаном. И мы выиграли этот матч.
Мы впервые в сезоне так сыграли? У нас была похожая встреча, как сегодня, например, с ЦСКА после Кубка Первого канала. Такие голы в том матче залетели: наверное, раз 100 можно бросить, и они не залетят. Если бы их не было, можно было бы ту встречу в пример привести.
Если захотеть, СКА умеет играть в терпелки? Что значит захотеть? Соперник тоже иногда в сезоне может переиграть. Бывают дни, когда всё складывается в обороне, ты играешь строго, надёжно. А бывает, кто-то тебя обыграл. Хоккей — это же игра ошибок, кто-то ошибся, кто-то сыграл правильно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Наша игра не меняется в зависимости от того, кто у нас в воротах. У нас два высококлассных вратаря, мы не смотрим, кто у нас за спиной стоит. Доверяем и одному, и другому.
Не то чтобы был груз от пяти поражений от «Динамо», но было какое-то давление, что мы их не можем обыграть. Хотя, если оглянуться назад, было много матчей, в которых мы их переигрывали. Просто не забивали свои моменты, получали в обратку и натыкались на забор. Искали пути, сегодня наконец-то сломали это», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 марта 2021
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