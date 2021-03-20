Миронов — о матче со СКА: у «Динамо» была тактика, и мы её придерживались

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги встречи со СКА (0:1, 1-1).

«Хороший хоккей был, интересный. Все понимают, что это плей-офф и матч был до ошибки, до гола. Играли от ножа. 1-1 в серии, всё только начинается, всё самое интересное впереди.

«Динамо» играло слишком осторожно и ждало ошибок соперника? У нас есть тактика, которую мы стараемся выполнять. Не забили в большинстве. СКА поменял тактику, они совсем в другой хоккей играли.

Я не согласен с тем, что мы ни сразу не смогли под это подстроиться. Могу ответить великой цитатой: у нас есть тактика, и мы её придерживаемся. СКА поменял схему игры, они играли без забросов в зону. Нам тренерский штаб подсказал, и мы стали действовать по-другому», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.