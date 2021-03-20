Буше установил новый рекорд «Авангарда» по продолжительности результативной серии
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Победную шайбу на 15-й минуте овертайма забросил Сергей Толчинский, реализовавший численное большинство. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Оливер Каски и Рид Буше. Таким образом, американский нападающий набрал очки в 11-м матче подряд.
Как отмечает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере», форвард побил клубный рекорд в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Авангард» в овертайме вырвал победу в матче с «Магниткой». Счёт в серии — 1-1
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