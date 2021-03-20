Хартли — о «5+20» Готовца: думаю, Чибисову нужно получить награду в Голливуде

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1).
«Не самая лучшая игра «Авангарда» в равных составах? Это плей-офф, этим всё объясняется. Очень плотно обе команды действуют и очень сложно забивать. Эпизод с удалением Готовца? Думаю, что Андрею Чибисову нужно получить награду в Голливуде.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Почему Грубец вытеснил из состава именно Секача? У нас травмирован Чудинов, а он хорошо играет и в нападении, в и большинстве. Поэтому мы не могли трогать Каски и Покку. Буше и Найт практически незаменимы. Конечно, Секач не заслужил того, чтобы не включать его в заявку, но мы должны следовать правилам лимита на легионеров», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 20 марта 2021
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