Расмуссен: нет ощущения, что «Металлург» выполнил программу минимум на выезде

Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:2 ОТ, 1-1).
«Очень плотная игра, много шансов было у команд. Много большинства и меньшинства. Стоит признать, что у «Металлурга» были моменты в овертайме, было большинство, но мы не смогли забить. Сложно сказать, почему именно. Так что этот фактор переломил игру в их пользу.
Сейчас нет ощущений, что мы выполнили программу минимум. Хотели выиграть сегодня снова, но счёт в серии стал 1-1», — передаёт слова Расмуссена корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
- 20 марта 2021
-
21:16
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:48
-
19:37
-
19:29
-
19:17
-
19:01
-
18:30
-
18:15
-
17:58
-
17:43
-
17:00
-
16:32
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41
-
15:39
-
14:56
-
14:53
-
13:50
-
13:44
-
12:56
-
12:44