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Расмуссен: нет ощущения, что «Металлург» выполнил программу минимум на выезде

Расмуссен: нет ощущения, что «Металлург» выполнил программу минимум на выезде
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:2 ОТ, 1-1).

«Очень плотная игра, много шансов было у команд. Много большинства и меньшинства. Стоит признать, что у «Металлурга» были моменты в овертайме, было большинство, но мы не смогли забить. Сложно сказать, почему именно. Так что этот фактор переломил игру в их пользу.

Сейчас нет ощущений, что мы выполнили программу минимум. Хотели выиграть сегодня снова, но счёт в серии стал 1-1», — передаёт слова Расмуссена корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

«Авангард» в овертайме вырвал победу в матче с «Магниткой». Счёт в серии — 1-1
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