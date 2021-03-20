Шарипзянов — о забитом голе: ребята мне создали момент, у Кошечкина не было шансов

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1).
«Выиграли — супер. Ни в коем случае нельзя было проигрывать сегодня. Нам не засчитали гол в третьем периоде, но мы уже всё равно были на подъёме. Отоборонялись в пятиминутном меньшинстве, это нас зарядило.
Даже не думал из игры выходить после столкновения с Прохоркиным. Это плей-офф. Было немножко больно, но я почувствовал этот силовой только головой. Возможно, там было всё нормально, надо посмотреть видео.
Хотел бы отметить игру нашей номинально четвёртой тройки, они прекрасно играли «пять на пять». Мне гол создали и очень много энергии давали команде. Мой гол? Бежал вперёд, видел этот пас. Все защитники любят, когда им отдают на выходе в зону. Объехал защитника, и мне оставалось только попасть, наши ребята здорово Кошечкина закрыли, у него не было шансов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Не сказал бы, что у «Авангарда» есть более терпеливая выездная модель. Мы стараемся всегда играть в свой хоккей, в гостях тоже нужны победы. Много блокирую бросков? Роль такая у меня в этом сезоне. Приятно забивать и играть в большинстве, но в «Авангарде» есть кому это делать», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 20 марта 2021
-
21:16
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:48
-
19:37
-
19:29
-
19:17
-
19:01
-
18:30
-
18:15
-
17:58
-
17:43
-
17:00
-
16:32
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41
-
15:39
-
14:56
-
14:53
-
13:50
-
13:44
-
12:56
-
12:44