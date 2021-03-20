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Шарипзянов — о забитом голе: ребята мне создали момент, у Кошечкина не было шансов

Шарипзянов — о забитом голе: ребята мне создали момент, у Кошечкина не было шансов
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1).

«Выиграли — супер. Ни в коем случае нельзя было проигрывать сегодня. Нам не засчитали гол в третьем периоде, но мы уже всё равно были на подъёме. Отоборонялись в пятиминутном меньшинстве, это нас зарядило.

Даже не думал из игры выходить после столкновения с Прохоркиным. Это плей-офф. Было немножко больно, но я почувствовал этот силовой только головой. Возможно, там было всё нормально, надо посмотреть видео.

Хотел бы отметить игру нашей номинально четвёртой тройки, они прекрасно играли «пять на пять». Мне гол создали и очень много энергии давали команде. Мой гол? Бежал вперёд, видел этот пас. Все защитники любят, когда им отдают на выходе в зону. Объехал защитника, и мне оставалось только попасть, наши ребята здорово Кошечкина закрыли, у него не было шансов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Не сказал бы, что у «Авангарда» есть более терпеливая выездная модель. Мы стараемся всегда играть в свой хоккей, в гостях тоже нужны победы. Много блокирую бросков? Роль такая у меня в этом сезоне. Приятно забивать и играть в большинстве, но в «Авангарде» есть кому это делать», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в овертайме вырвал победу в матче с «Магниткой». Счёт в серии — 1-1
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