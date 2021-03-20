Толчинский: после овертаймов в плей-офф на два года стареешь. Выходишь со льда весь седой

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1).



«Очень тяжёлая, эмоциональная встреча. Не засчитали нам гол в третьем периоде, нам показалось, что никакого паса рукой там не было. Психологически тяжеловато после этого было, но наши ребята красавцы, с характером, не обратили на это внимание. С другой стороны — «Авангард» сразу взвинтил темп.



Не сказал бы, что овертайм для меня — любимое время. После них на два года стареешь, выходишь весь седой со льда. Слава богу, что пока получается помогать команде забирать очень важные победы. Такие победы придают эмоций и сплачивают команду.



У нас с Голдобиным лет с семи личные противостояния. Приятно, что в детстве мы соревновались за лидерство в споре бомбардиров и сейчас всё продолжается. Но сейчас, конечно, стараюсь об этом не думать, главное — победа.



Мы много работаем над физикой, у нас отличные тренировки вне льда и на нём. Возможно, поэтому получается выглядеть где-то быстрее и активнее соперника. Конечно, переживал, что из-за меня случилось удаление в овертайме. Где-то немножко вышло недопонимание с партнёрами. Но ребята, играющие в меньшинстве, — просто красавцы сегодня. Бились, боролись, блокировали броски», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в овертайме вырвал победу в матче с «Магниткой». Счёт в серии — 1-1