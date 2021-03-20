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Плющев: Шипачёв увернулся от силового приёма и травмировал Кетова

Плющев: Шипачёв увернулся от силового приёма и травмировал Кетова
Хоккей / КХЛ 0
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Заслуженный тренер России, экс-главный судья КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод, в котором нападающий СКА Евгений Кетов получил травму после столкновения с форвардом «Динамо» Вадимом Шипачёвым, а также рассказал, что ждать от московских матчей этой серии.

«В том эпизоде Шипачёв пытался увернуться от хита. Кетов шёл применять силовой приём, но Вадим вместо того, чтобы принять его, неожиданно увернулся, и при незапланированном столкновении Кетов получил травму.

«Динамо» весь матч старалось играть в закрытый хоккей, чем сковывало атакующие действия «армейцев». Получив стопроцентный фол, который в итоге СКА воплотил в заброшенную шайбу, динамовцы поняли, что нужно играть по-другому. Уверен, что московские матчи этой серии будут открытыми, зрелищными и результативными», — сказал Плющев «Чемпионату».

Кетов получил травму, нарушая правила против Шипачёва
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