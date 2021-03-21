Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне, красиво обыграв защитников «Миннесоты»

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». Команды играют в Денвере на стадионе «Болл-Арена», к середине третьего периода хозяева побеждают со счётом 6:0.
На 45-й минуте при счёте 5:0 «Колорадо» пошёл в очередную атаку. Защитник Райан Грейвз отдал передачу на левый фланг, где её принял нападающий Валерий Ничушкин. Российский нападающий легко ушёл от игроков обороны «Миннесоты», выйдя один на один с голкипером Каапо Кяхкёненом. Убрав шайбу от вратаря, Ничушкин обыграл финна и с неудобной руки нанёс резкий бросок. Кяхкёнен не смог выручить команду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Для Ничушкина этот гол стал 6-м в нынешнем сезоне.
- 21 марта 2021
-
00:29
-
00:20
- 20 марта 2021
-
23:32
-
23:11
-
22:31
-
22:18
-
21:57
-
21:16
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:48
-
19:37
-
19:29
-
19:17
-
19:01
-
18:30
-
18:15
-
17:58
-
17:43
-
17:00
-
16:32
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41