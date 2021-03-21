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Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне, красиво обыграв защитников «Миннесоты»

Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне, красиво обыграв защитников «Миннесоты»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». Команды играют в Денвере на стадионе «Болл-Арена», к середине третьего периода хозяева побеждают со счётом 6:0.

На 45-й минуте при счёте 5:0 «Колорадо» пошёл в очередную атаку. Защитник Райан Грейвз отдал передачу на левый фланг, где её принял нападающий Валерий Ничушкин. Российский нападающий легко ушёл от игроков обороны «Миннесоты», выйдя один на один с голкипером Каапо Кяхкёненом. Убрав шайбу от вратаря, Ничушкин обыграл финна и с неудобной руки нанёс резкий бросок. Кяхкёнен не смог выручить команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Для Ничушкина этот гол стал 6-м в нынешнем сезоне.

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