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«Колорадо» разгромил «Миннесоту» со счётом 6:0. У Капризова «-4»

«Колорадо» разгромил «Миннесоту» со счётом 6:0. У Капризова «-4»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

В составе «Колорадо» забивали Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Тайсон Джост, Девон Тэйвз и Валерий Ничушкин. Натан Маккиннон отдал три результативные передачи.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, проведя на льду 17 минут 56 секунд и закончив матч с показателем полезности «-4». Это худший результат встречи наравне с коэффициентом полезности Матса Цуккарелло. У него также «-4».

Ничушкин забил гол и закончил матч с «+2», проведя на льду 12 минут 11 секунд.

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В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» дома примет «Анахайм Дакс». «Колорадо» в гостях сыграет с «Аризона Койотс». Обе встречи пройдут в ночь с 22 на 23 марта (по московскому времени).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Макар (Ландеског, Маккиннон) – 04:13' (5x4)   2:0 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 11:05' (5x5)   3:0 Рантанен (Ландеског, Грубауэр) – 20:46' (5x5)   4:0 Джост (Донской, Грейвз) – 21:53' (5x5)   5:0 Тэйвз (Маккиннон, Саад) – 38:47' (5x5)   6:0 Ничушкин (Грейвз, Донской) – 44:52' (5x5)
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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