«Колорадо» разгромил «Миннесоту» со счётом 6:0. У Капризова «-4»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
В составе «Колорадо» забивали Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Тайсон Джост, Девон Тэйвз и Валерий Ничушкин. Натан Маккиннон отдал три результативные передачи.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, проведя на льду 17 минут 56 секунд и закончив матч с показателем полезности «-4». Это худший результат встречи наравне с коэффициентом полезности Матса Цуккарелло. У него также «-4».
Ничушкин забил гол и закончил матч с «+2», проведя на льду 12 минут 11 секунд.
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В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» дома примет «Анахайм Дакс». «Колорадо» в гостях сыграет с «Аризона Койотс». Обе встречи пройдут в ночь с 22 на 23 марта (по московскому времени).
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