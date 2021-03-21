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30 сейвов Василевского и пас Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

30 сейвов Василевского и пас Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков. Единственную шайбу за «Чикаго» забросил Алекс Дебринкэт. Защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пойнт (Киллорн, Стэмкос) – 06:21' (5x5)   2:0 Чирелли (Сергачёв, Хедман) – 21:53' (4x4)   3:0 Гурд (Коулман, Хедман) – 34:15' (5x5)   4:0 Стэмкос (Киллорн, Хедман) – 38:21' (5x4)   4:1 Дебринкэт (Кубалик, Курашев) – 44:50' (5x5)
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