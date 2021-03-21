30 сейвов Василевского и пас Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков. Единственную шайбу за «Чикаго» забросил Алекс Дебринкэт. Защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.