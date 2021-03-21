Андрей Свечников прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуту в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Россиянину удалось прервать шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Всего на его счету 9 голов и 14 результативных передач в 30 играх в НХЛ. Всего за карьеру в лиге он забил 53 гола и сделал 68 результативных передач в 180 матчах.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.