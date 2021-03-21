Андрей Свечников прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуту в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Россиянину удалось прервать шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Всего на его счету 9 голов и 14 результативных передач в 30 играх в НХЛ. Всего за карьеру в лиге он забил 53 гола и сделал 68 результативных передач в 180 матчах.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 21 марта 2021
-
04:43
-
04:37
-
04:30
-
04:27
-
03:38
-
02:54
-
02:37
-
01:30
-
00:39
-
00:29
-
00:20
- 20 марта 2021
-
23:32
-
23:11
-
22:31
-
22:18
-
21:57
-
21:16
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:48
-
19:37
-
19:29
-
19:17
-
19:01
-
18:30