Шат-аут Худобина помог «Далласу» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

За «Даллас» забил Таннер Керо, Андрей Секера и Тай Делландреа. Российский голкипер Антон Худобин отразил 19 бросков, оформив шат-аут. Нападающий Денис Гурьянов получил 13 минут и 39 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Российский форвард Владислав Наместников провёл на площадке 15 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.