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«Коламбус» обыграл «Каролину», Андрей Свечников забил гол и не реализовал буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

За Каролину забивали Уоррен Фёгеле, Даги Хэмилтон и российский нападающий Андрей Свечников, который прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Россиянин не смог реализовал послематчевый буллит. За «Коламбус» отличились Оливер Бьёркстранд и Сет Джонс. Победный буллит реализовал Оливер Бьоркстранд.

Российский защитник Владислав Гавриков получил 17 минут и 56 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.