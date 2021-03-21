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«Коламбус» обыграл «Каролину», Андрей Свечников забил гол и не реализовал буллит

«Коламбус» обыграл «Каролину», Андрей Свечников забил гол и не реализовал буллит
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

За Каролину забивали Уоррен Фёгеле, Даги Хэмилтон и российский нападающий Андрей Свечников, который прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Россиянин не смог реализовал послематчевый буллит. За «Коламбус» отличились Оливер Бьёркстранд и Сет Джонс. Победный буллит реализовал Оливер Бьоркстранд.

Российский защитник Владислав Гавриков получил 17 минут и 56 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Свечников (Песке, Стаал) – 34:29' (5x5)   1:1 Бьёркстранд (Стенлунд) – 40:39' (5x5)   2:1 Фёгеле (Хэмилтон, Мартинук) – 55:47' (5x5)   2:2 Джонс – 59:31' (6x5)   2:3 Бьёркстранд – 65:00' (ПБ)
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