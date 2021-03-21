«Монреаль» взял реванш у «Ванкувера», «Торонто» всухую обыграл «Калгари»

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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 5:4.

За «Монреаль» забрасывали Ник Судзуки, Томаш Татар, Джоэль Эдмундсон и Брендан Галлахер, а победный буллит на счету всё того же Татара. В составе «Ванкувера» отличились Джейк Виртанен, Брок Бёзер, Бо Хорват и Тайлер Мотт.

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Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 16 минут 49 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1».

Таким образом, «Монреаль» взял реванш за поражение от «Ванкувера» со счётом 2:3 в овертайме днём ранее.

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» прервал 3-матчевую серию поражений и всухую обыграл «Калгари Флэймз» (2:0). У защитника «Калгари» Никиты Нестерова «-1» за 15.55 на льду, а у его соотечественника из «Торонто» Ильи Михеева – 1 бросок по воротам и 3 силовых приёма за 12.43.

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