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«Монреаль» взял реванш у «Ванкувера», «Торонто» всухую обыграл «Калгари»

«Монреаль» взял реванш у «Ванкувера», «Торонто» всухую обыграл «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 5:4.

За «Монреаль» забрасывали Ник Судзуки, Томаш Татар, Джоэль Эдмундсон и Брендан Галлахер, а победный буллит на счету всё того же Татара. В составе «Ванкувера» отличились Джейк Виртанен, Брок Бёзер, Бо Хорват и Тайлер Мотт.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 16 минут 49 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1».

Таким образом, «Монреаль» взял реванш за поражение от «Ванкувера» со счётом 2:3 в овертайме днём ранее.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Судзуки (Друен, Уэбер) – 06:26' (5x4)   1:1 Виртанен (Миллер) – 20:22' (5x5)   1:2 Бёзер (Хьюз, Хорват) – 28:08' (5x5)   2:2 Татар (Дано, Мете) – 33:44' (5x5)   3:2 Эдмундсон (Уэбер, Татар) – 38:21' (5x5)   3:3 Хорват (Хьюз, Хёгландер) – 40:22' (5x5)   3:4 Мотт (Гаврилюк, Бенн) – 40:55' (5x5)   4:4 Галлахер (Дано) – 45:29' (5x5)   5:4 Татар – 65:00' (ПБ)

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» прервал 3-матчевую серию поражений и всухую обыграл «Калгари Флэймз» (2:0). У защитника «Калгари» Никиты Нестерова «-1» за 15.55 на льду, а у его соотечественника из «Торонто» Ильи Михеева – 1 бросок по воротам и 3 силовых приёма за 12.43.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Спецца (Маззин) – 18:31' (5x5)   2:0 Хайман (Таварес, Гальченюк) – 36:28' (5x5)
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