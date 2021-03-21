«Монреаль» взял реванш у «Ванкувера», «Торонто» всухую обыграл «Калгари»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 5:4.
За «Монреаль» забрасывали Ник Судзуки, Томаш Татар, Джоэль Эдмундсон и Брендан Галлахер, а победный буллит на счету всё того же Татара. В составе «Ванкувера» отличились Джейк Виртанен, Брок Бёзер, Бо Хорват и Тайлер Мотт.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 16 минут 49 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1».
Таким образом, «Монреаль» взял реванш за поражение от «Ванкувера» со счётом 2:3 в овертайме днём ранее.
В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» прервал 3-матчевую серию поражений и всухую обыграл «Калгари Флэймз» (2:0). У защитника «Калгари» Никиты Нестерова «-1» за 15.55 на льду, а у его соотечественника из «Торонто» Ильи Михеева – 1 бросок по воротам и 3 силовых приёма за 12.43.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
- 21 марта 2021
-
06:38
-
06:36
-
06:25
-
06:16
-
05:34
-
05:20
-
04:43
-
04:37
-
04:30
-
04:27
-
03:38
-
02:54
-
02:37
-
01:30
-
00:39
-
00:29
-
00:20
- 20 марта 2021
-
23:32
-
23:11
-
22:31
-
22:18
-
21:57
-
21:16
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:56