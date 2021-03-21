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«Аризона» на выезде разгромила «Анахайм», прервав 5-матчевую серию поражений

«Аризона» на выезде разгромила «Анахайм», прервав 5-матчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ 0
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Аризоны» хет-триком отметился канадский форвард Дерик Брассар, ещё по шайбе забросили Джейкоб Чикран и Клейтон Келлер. Автором единственного гола в составе «Анахайма» стал Адам Хенрик.

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Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 17 минут 28 секунд на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «0». На его счету 1 бросок в створ, 2 силовых приёма и 1 заблокированный бросок.

«Аризона Койтс», прервав 5-матчевую серию поражений, с 31 очком в 31 встрече занимает 5-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (24) – на последнем, 8-м, месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Брассар (Чикран) – 02:53' (5x5)   0:2 Чикран – 05:35' (5x5)   0:3 Брассар (Экман-Ларссон, Кессел) – 15:22' (5x4)   0:4 Брассар (Питлик) – 20:36' (5x5)   0:5 Келлер (Гарланд, Шмальц) – 52:17' (5x5)   1:5 Хенрик (Терри, Зеграс) – 54:27' (5x5)
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