«Аризона» на выезде разгромила «Анахайм», прервав 5-матчевую серию поражений

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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Аризоны» хет-триком отметился канадский форвард Дерик Брассар, ещё по шайбе забросили Джейкоб Чикран и Клейтон Келлер. Автором единственного гола в составе «Анахайма» стал Адам Хенрик.

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Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 17 минут 28 секунд на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «0». На его счету 1 бросок в створ, 2 силовых приёма и 1 заблокированный бросок.

«Аризона Койтс», прервав 5-матчевую серию поражений, с 31 очком в 31 встрече занимает 5-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (24) – на последнем, 8-м, месте.