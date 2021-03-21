Кинкейд вошёл в историю «Рейнджерс» по продолжительности сухой серии в гостевых матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Рейнджерс» Кейт Кинкейд, отразивший 28 бросков. Американский вратарь пропустил единственную шайбу в матче от своего соотечественника Джона Карлсона, отличившегося на 46-й минуте встречи. Карлсон прервал сухую серию Кинкейда в гостевых матчах на отметке 160 минут 59, что является четвёртым результатом за всю историю «Рейнджерс».

Клубный рекорд по этому показателю в НХЛ принадлежит Лорну Шабо (234 минут 19 секунд), на втором месте также находится Шабо (210.25), а топ-3 замыкает Кэм Тальбо (165.27). Следом теперь расположился Кинкейд.