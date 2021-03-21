Андрей Свечников повторил достижение Себастьяна Ахо по голам за «Каролину» до 21 года

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.



За Каролину забивали Уоррен Фёгеле и российский нападающий Андрей Свечников, который прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Для 20-летнего россиянина этот гол стал 53-м за «ураганов», что является четвёртым результатом в истории всей франшизы среди хоккеистов, которым ещё не исполнился 21 год. Свечников повторил достижение Себастьяна Ахо.

Рекорд клуба (с учётом выступления «Хартфорд Уэйлерз») принадлежит Сильвену Турджону (95), второе место занимает Рон Фрэнсис (78), топ-3 замыкает Джефф Скиннеру (64). Стоит заметить, что 21 год Свечникову исполнится уже 26 марта.