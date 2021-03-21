Голевая передача Кныжова не помогла «Сан-Хосе» уйти от поражения «Сент-Луису»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Сент-Луиса» отличились Винс Данн, Джордан Кайру (дубль), Райан О'Райлли и Дэвид Перрон, а за «Сан-Хосе» забрасывали Дилан Гэмбрелл и Томаш Гертл.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 17 минут 33 секунды и отметился голевой передачей, набрав 3-е (0+3) очков в сезоне. Его соотечественник из «Сент-Луиса» форвард Владимир Тарасенко заработал коэффициент полезности «-1» за 16.40 на льду.

«Сент-Луис Блюз», набрав 37 очков в 31 встрече, занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» (26) – на 7-м.