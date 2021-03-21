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Стэмкос: у «Тампы» лучший вратарь в мире, но не стоит полагаться на это слишком часто

Стэмкос: у «Тампы» лучший вратарь в мире, но не стоит полагаться на это слишком часто
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

«Это была одна из тех встреч, в которых, особенно во втором периоде, мы слишком сильно полагались на Василевского. Подобные матчи будут в течение всего сезона, но нам нужно попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире, он снова показал это сегодня. Но не стоит полагаться на это слишком часто», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ в русской версии.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский в этой встрече совершил 30 сейвов. Как сообщается в «твиттере» NHL Public Relations, россиянин продлил победную серию до 11 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он повторил рекорд Луи Доминге по количеству побед подряд за «Тампу».

Андрей Василевский повторил рекорд «Тампы» в НХЛ
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