Стэмкос: у «Тампы» лучший вратарь в мире, но не стоит полагаться на это слишком часто

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

«Это была одна из тех встреч, в которых, особенно во втором периоде, мы слишком сильно полагались на Василевского. Подобные матчи будут в течение всего сезона, но нам нужно попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире, он снова показал это сегодня. Но не стоит полагаться на это слишком часто», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ в русской версии.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский в этой встрече совершил 30 сейвов. Как сообщается в «твиттере» NHL Public Relations, россиянин продлил победную серию до 11 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он повторил рекорд Луи Доминге по количеству побед подряд за «Тампу».