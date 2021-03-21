Макдэвид стал первым игроком, набравшим 60 очков в этом сезоне НХЛ. У Драйзайтля 50 баллов
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэйва Типпетта.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс, Девин Шор и Леон Драйзайтль. Для 25-летнего Драйзайтля это 50-е (18+32) набранное очко в нынешней регулярке. 25-летний немец стал вторым хоккеистом, набравшим 50 очков в регулярном сезоне.
Лидером же гонки бомбардиров является партнёр Драйзайтля Макдэвид, в активе которого 60 (21+39) очков. 24-летний канадский форвард стал первым игроком, которому покорился данный рубеж в этом сезоне. Оба игрока провели по 34 матча в нынешнем чемпионате.
Главный тренер «Эдмонтона»: Макдэвид стал играть как победитель
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
08:10
-
07:52
-
07:34
-
07:06
-
07:00
-
06:38
-
06:36
-
06:25
-
06:16
-
05:34
-
05:20
-
04:43
-
04:37
-
04:30
-
04:27
-
03:38
-
02:54
-
02:37
-
01:30
-
00:39
-
00:29
-
00:20
- 20 марта 2021
-
23:32
-
23:11
-
22:31
-
22:18
-
21:57
-
21:16
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам