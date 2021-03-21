Макдэвид стал первым игроком, набравшим 60 очков в этом сезоне НХЛ. У Драйзайтля 50 баллов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэйва Типпетта.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс, Девин Шор и Леон Драйзайтль. Для 25-летнего Драйзайтля это 50-е (18+32) набранное очко в нынешней регулярке. 25-летний немец стал вторым хоккеистом, набравшим 50 очков в регулярном сезоне.

Лидером же гонки бомбардиров является партнёр Драйзайтля Макдэвид, в активе которого 60 (21+39) очков. 24-летний канадский форвард стал первым игроком, которому покорился данный рубеж в этом сезоне. Оба игрока провели по 34 матча в нынешнем чемпионате.