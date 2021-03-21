Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал 1:11 в двух матчах кряду с «Колорадо»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланщ» (0:6).

«Нас переиграли во всех аспектах. Я могу поговорить с вами о разных частях игры, но нет ни одной части, в которой мы бы преуспели в двух очных встречах. Мы надеялись, что крупное поражение ранее было разовым, но это не так — сегодня нас снова переиграли. Если и был какой-то позитив, то в третьем периоде, где мы смогли дать некоторый отпор. Ясно, что этого было недостаточно. Думаю, что наш темп в этих двух матчах был очень плохим», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ в русской версии.

Ранее 19 марта «Колорадо» победил «Миннесоту» со счётом 5:1. Таким образом, два матча кряду между этим соперниками завершись с общим счётом 11:1 в пользу команды Джареда Беднара.