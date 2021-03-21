Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед максимум за 24 матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский в этой встрече совершил 30 сейвов, одержав 20-ю победу в 24 матчах сезона. Россиянин вышел по этому показателю на второе место в НХЛ среди вратарей, сравнявшись с Эндрю Хэммондом («Оттава Сенаторз», сезон-2014/2015).

Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед минимум за 24 матча. Рекордсменом лиги по количеству матчей, которое потребовалось провести в сезоне, чтобы одержать 20 побед, является вратарь «Бостон Брюинз» Тини Томпсон. В сезоне-1929/1930 ему хватило 23 встреч для покорения этого рубежа.