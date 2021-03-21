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Коннор Макдэвид догнал Остона Мэттьюса в зачёте снайперов этого сезона НХЛ

Коннор Макдэвид догнал Остона Мэттьюса в зачёте снайперов этого сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэйва Типпетта.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс, Девин Шор и Леон Драйзайтль. Для канадца Макдэвида заброшенная шайба стала 21-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он догнал американского форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в зачёте снайперов нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Третье место в гонке снайперов занимают канадский форвард «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли и немец Драйзайтль (по 18 шайб). Топ-5 дополняет финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (17).

Макдэвид высказался о борьбе с Мэттьюсом в снайперской гонке НХЛ
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