Бучневич — единственный россиянин, входящий в этом сезоне в топ-30 бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич записал на свой счёт гол и результативную передачу. В активе российского форварда стало 28 (11+17) очков в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея занимает 29-е место в гонке бомбардиров НХЛ, являясь единственным россиянином, входящим в топ-30.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.