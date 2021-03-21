Конечны — о втором разгроме «Филадельфии» за три матча: так просто не может продолжаться

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны резко высказался после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).
«Мы однозначно не хотим так играть, и это должно прекратиться. Это надо исправить, потому что так просто не может продолжаться. Тяжело играть вот так. Я думаю, все понимают, что мы должны играть лучше, а нам нужно просто продолжать работать.
Драка Линдблома должна была разбудить команду? Он командный игрок. И он выбрал правильное время, чтобы подраться и зажечь в нас искру. Жаль, что мы не отреагировали на поступок Оски так, как были обязаны», — сказал Конечны.
Подопечные Алена Виньо допустили 20 потерь во встрече с «островитянами» и потерпели второе разгромное поражение в последних трёх матчах. 18 марта «лётчики» были разгромлены во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:9).
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