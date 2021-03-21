Голышев: понимал, что ехать в НХЛ ещё через два года будет уже поздно

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолий Голышев объяснил решение продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги.

«Идея выступать в НХЛ зародилась у меня уже очень давно, ещё когда представители „Айлендерс“ беседовали со мной до драфта. А после драфта мы общались каждый год и были на связи. У меня долго не получалось уехать, и наконец-то в этом сезоне это стало возможным. К тому же в „Автомобилисте“ пошли мне навстречу и сдержали своё слово. Я за это клубу очень сильно благодарен, и мы остаемся в хороших отношениях.

Дело в том, что два года назад я подписал контракт с «Автомобилистом» на четыре сезона. Но была опция в схеме «2+2», что я могу уехать в НХЛ, когда отработаю половину договора. И вот теперь я решил ей воспользоваться. Понимаю, что ехать в НХЛ через ещё два года будет уже поздно. И долго сидеть на одном месте — это тоже нехорошо.

Конечно, я в «Автомобилисте» всегда выкладывался полностью и на 100 процентов. Но хочется чего-то нового, я ищу иное развитие. Советовался со многими хоккейными людьми, и все хором говорили ехать в НХЛ, несмотря ни на что. Надо доказывать там, добиваться места в составе, зарабатывать доверие партнеров, тренеров, руководства и болельщиков. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее, полон сил и энергии. Дождаться не могу, когда уже приеду в «Айлендерс», всех увижу, со всеми познакомлюсь и выйду на лёд вместе с командой.

В идеале, как я надеюсь, улечу в Нью-Йорк как можно раньше. И выйду на лед чем быстрее, тем лучше. Хочу играть как можно скорее. Даже не собираюсь задумываться о сроках. Уже устал сидеть и ждать, когда это случится! Мы все вместе очень-очень долго ждали этого дня. Я мечтал и представлял, как всё может быть. А теперь прям не терпится увидеть, когда это произойдёт в реальной жизни», — цитирует Голышева официальный сайт НХЛ в русской версии.