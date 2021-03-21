Кожевников — о серии ЦСКА — «Локомотив»: честно говоря, не фанат такого хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе полуфинальных серий Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и московским «Динамо» (1-1), а также ЦСКА и «Локомотивом» (1-1).

«На Западе московское «Динамо» предложило в Питере СКА очень закрытый хоккей. В первой встрече хозяева были не совсем готовы к такой игре, во второй перестроились. 1-1 в этой серии — по делу, но в Москве сценарий неизбежно изменится, «Динамо» будет вынуждено действовать более активно. С интересом жду продолжения.

А вот в другой западной серии вряд ли что-то кардинально изменится. И ЦСКА, и «Локомотив» — команды, которые играют в строгий, закрытый хоккей, в принципе для них даже не важна площадка. Возможно, «армейцам» в Ярославле будет даже полегче, «Локомотив» может сыграть чуть активнее, появятся свободные зоны. Но, честно говоря, я не фанат такого хоккея, который мы видим в этой дуэли.

Редкий случай, когда фаворитов на Западе нет. В «Динамо» больше опытных мастеров, в СКА более длинная скамейка. Есть хорошие запасные у ЦСКА, но у «Локомотива» — много молодёжи, которая, кажется, вообще не устаёт. Коваленко, Каюмов, Черепанов, Мисюль — молодых воспитанников такого уровня у ЦСКА сегодня нет. Если Ярославль на полную включит свой молодёжный двигатель, то в семиматчевой серии сможет чемпиона дожать», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

ЦСКА наносит ответный удар «Локомотиву». Таких «армейцев» уже не остановить? Команда Игоря Никитина извлекла урок из поражения и сравняла счёт в серии.