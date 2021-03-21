ЦСКА — «Локомотив»: Сошников заменит Попова
Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;
Афанасьев — Рыков, Телегин — Светлаков — Соркин.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Алексеев — Ткачёв — Коршков;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ландер — Аверин;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Иванов — Пулккинен;
Мисюль, Тютнев, Беляев — Ильенко — Коваленко.
Напомним, после двух матчей счёт в серии равный — 1-1.
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