ЦСКА — «Локомотив»: Сошников заменит Попова

Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;

Афанасьев — Рыков, Телегин — Светлаков — Соркин.



«Локомотив»:



Паскуале (Коновалов);

Рафиков — Марченко, Алексеев — Ткачёв — Коршков;

Осипов — Баранцев, Петерссон — Ландер — Аверин;

Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Иванов — Пулккинен;

Мисюль, Тютнев, Беляев — Ильенко — Коваленко.



Напомним, после двух матчей счёт в серии равный — 1-1.