Квартальнов: игра может повернуться в любую сторону. Нет времени расслабляться

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина.



«Тяжёлая контактная игра. В первом периоде мы выстояли, был хороший напор со стороны Уфы. Забили первыми, пропустили из-за небольшой ошибки. Довольны победой. Повреждение Билялова? Я ещё не успел пересмотреть эпизод. Доктора с ним занимаются. Кто-то упал на него, как я понял.



Ничего не могу сказать, какой мы системой перебарываем соперника. Все вы видите, что тяжёлые матчи. Наши ребята стараются, сражаются. Идёт очень хорошая серия. Игра может повернуться в любую сторону. Нет времени расслабляться.

Болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн республики Башкортостан? Я не готов на это отвечать, не слышал. Давайте вопросы по игре.

Не хочу никого оценивать персонально. Артём Галимов у нас уже играл в первом звене, для него это не проблема там сыграть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.