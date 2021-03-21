«Ак Барс» — «Салават»: Билялов получил травму и был заменён на последних секундах встречи

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На последних секундах встречи вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов получил травму в стычке на пятачке ворот казанской команды. Голкипер не смог прижать шайбу, что и привело к серьёзной стычке, в которой один из игроков упал на Билялова. Степень травмы голкипера пока неизвестна, последние секунды встречи в воротах «Ак Барса» доигрывал Адам Рейдеборн. Тем не менее «Салавату» так и не удалось отыграться. Счёт в серии — 3:0 в пользу «Ак Барса».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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