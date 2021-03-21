Лямся: меня задело, что болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн республики Башкортостан

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся признался, что остался недоволен тем, что болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали исполнение гимна республики Башкортостан.
«Когда Хартикайнен и первая тройка на льду, соперник старается обороняться с помощью трёх игроков. Нет свободного места, пространства. Но в третьем периоде уже начало появляться пространство. Мы продолжим искать пути решения этого вопроса. Первая тройка нападения хорошо зарекомендовала себя в регулярном чемпионате и первой серии плей-офф, мы продолжаем ей доверять. Меня задело, что болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн республики Башкортостан (во время исполнения гимна гостевой сектор начал громко скандировать название казанской команды. – Прим. «Чемпионата»). За мою карьеру никогда такого не было», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 21 марта 2021
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