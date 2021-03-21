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Лямся: меня задело, что болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн республики Башкортостан

Лямся: меня задело, что болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн республики Башкортостан
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся признался, что остался недоволен тем, что болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали исполнение гимна республики Башкортостан.

«Когда Хартикайнен и первая тройка на льду, соперник старается обороняться с помощью трёх игроков. Нет свободного места, пространства. Но в третьем периоде уже начало появляться пространство. Мы продолжим искать пути решения этого вопроса. Первая тройка нападения хорошо зарекомендовала себя в регулярном чемпионате и первой серии плей-офф, мы продолжаем ей доверять. Меня задело, что болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн республики Башкортостан (во время исполнения гимна гостевой сектор начал громко скандировать название казанской команды. – Прим. «Чемпионата»). За мою карьеру никогда такого не было», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Финны «Салавата» продолжают молчать. «Ак Барс» в шаге от финала Востока
Обе команды провели достойную битву в Уфе, но чуть удачливее оказались казанцы, выигравшие третий матч подряд.
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