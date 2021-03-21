Лямся – о поражении «Салавата»: удивлены, что у нас не было ни одного большинства

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Ак Барса» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
«Это была наша лучшая игра в этой серии. Мы сражались, бились. Удивлены, что у нас не было ни одного большинства, нам не удалось проявить лучшие качества при игре в большинстве. Всё решила разница в один гол, мы допустили элементарные ошибки и не смогли спасти игру.
Я верю, что мы можем переломить серию. Всё может решить одна шайба. «Ак Барс» – одна из сильнейших команд лиги с отличной обороной. Здесь очень высокая планка борьбы. Мы довольны и горды тем, как играла наша команда. У нас есть свой стиль. Каждый день мы тренируем свою игру в нападении, работаем над этим.
Я доволен тем, что каждый игрок отдаёт всё на льду. Нельзя получить что-то, не заплатив какую-то цену. Состояние Жаркова? Думаю, что решение примем послезавтра. Он немного покатался на льду, выполнял некоторые упражнения», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 21 марта 2021
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