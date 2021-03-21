Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тревор ван Римсдайк подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Тревор ван Римсдайк подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк подписал новый контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года. Сумма контракта — $1,9 млн ($950 тыс. за сезон).

Тревор ван Римсдайк перешёл в столичный клуб в октябре 2020 года. Ранее американец выступал за «Каролину», в которой провёл три последних сезона.

В прошлом сезоне, выступая за «Каролину», ван Римсдайк в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 8 (1+7) очков.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги ван Римсдайк принял участие в девяти матчах, набрав 1(1+0) очко при показателе полезности «-3».

Тревор ван Римсдайк является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021