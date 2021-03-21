Тревор ван Римсдайк подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк подписал новый контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года. Сумма контракта — $1,9 млн ($950 тыс. за сезон).
Тревор ван Римсдайк перешёл в столичный клуб в октябре 2020 года. Ранее американец выступал за «Каролину», в которой провёл три последних сезона.
В прошлом сезоне, выступая за «Каролину», ван Римсдайк в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 8 (1+7) очков.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги ван Римсдайк принял участие в девяти матчах, набрав 1(1+0) очко при показателе полезности «-3».
Тревор ван Римсдайк является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».
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