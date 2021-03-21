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18-летний форвард «Локомотива» Тютнев забросил первую шайбу в карьере в КХЛ

18-летний форвард «Локомотива» Тютнев забросил первую шайбу в карьере в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский ЦСКА (1:1, завершился третий период).

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — отличился нападающий московской команды Константин Окулов. На 45-й минуте встречи «Локомотиву» удалось сравнять счёт — форвард ярославцев Николай Коваленко прорвался по левому флангу и бросил низом — шайба отскочила к 18-летнему форварду «Локомотива» Павлу Тютневу, который точно бросил в дальний от вратаря угол.

Для Тютнева эта шайба стала первой в карьере в Континентальной хоккейной лиге. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ и в шести матчах плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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