18-летний форвард «Локомотива» Тютнев забросил первую шайбу в карьере в КХЛ

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский ЦСКА (1:1, завершился третий период).
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — отличился нападающий московской команды Константин Окулов. На 45-й минуте встречи «Локомотиву» удалось сравнять счёт — форвард ярославцев Николай Коваленко прорвался по левому флангу и бросил низом — шайба отскочила к 18-летнему форварду «Локомотива» Павлу Тютневу, который точно бросил в дальний от вратаря угол.
Для Тютнева эта шайба стала первой в карьере в Континентальной хоккейной лиге. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ и в шести матчах плей-офф.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 21 марта 2021
-
20:53
-
20:28
-
20:14
-
19:42
-
19:32
-
19:23
-
19:01
-
18:26
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:31
-
17:29
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
16:54
-
16:18
-
16:16
-
15:20
-
14:59
-
14:15
-
13:31
-
13:15
-
12:40
-
12:19
-
12:01
-
11:51
-
11:15
-
11:08
-
10:43
-
10:20
-
09:45
-
09:29
-
09:24