СДК КХЛ выписал Кетову «5+20» за удар коленом Шипачёва во втором матче серии с «Динамо»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего СКА Евгения Кетова, сообщает официальный сайт КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего СКА Евгения Кетова наказание по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), подвергнуть денежному штрафу», — гласит сообщение пресс-службы КХЛ.



Таким образом, на Кетова был наложен дисциплинарный штраф «5+20». Кроме того, согласно дисциплинарному регламенту, за данное нарушение полагается денежный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.



Напомним, инцидент произошёл во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо».



На 47-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв убежал в контратаку, выйдя один на один с голкипером Магнусом Хелльбергом, но переиграть вратаря не получилось. Тем не менее форвард не выключился из игры и попытался сохранить шайбу. Шипачёв в борьбе с защитником отпустил шайбу. В этот момент Евгений Кетов пытался применить силовой приём, но нанёс удар коленом. При этом Шипачёв успел пригнуться.

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