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ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии

ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА в овертайме обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — отличился нападающий московской команды Константин Окулов. На 45-й минуте встречи «Локомотиву» удалось сравнять счёт — форвард ярославцев Николай Коваленко прорвался по левому флангу и бросил низом — шайба отскочила к 18-летнему форварду «Локомотива» Павлу Тютневу, который точно бросил в дальний от вратаря угол.

Решающий гол был забит всего через полторы минуты после начала дополнительной двадцатиминутки — победу ЦСКА принёс точный бросок Антона Слепышева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Ярославле 23 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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