Скабелка — о нарушении Кемпе на Черепанове: конечно, это грязь

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги третьего матча второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2 ОТ).



«Отличный по накалу матч, была равная игра. В третьем периоде владели преимуществом, но воспользовались им только один раз. К сожалению, в овертайме ЦСКА достаточно быстро забил гол.



Готовимся к следующему матчу. Третий период здорово сыграли, наиграли больше, чем на одну шайбу. В любом случае нужно одержать четыре победы. Команда сражается, сплочённая. Пропустили в овертайме, да, что поделать? Мы ж не сможем вернуть этот матч и переиграть его. Мы уже готовимся к следующему матчу, который нужно выиграть.



Петерссону и Ландеру соперники не дают работать в полную силу. Аверин играл с повреждением, у него было не совсем залечено колено. После второго периода он почувствовал недомогание, пришлось снять его.



Хит Кемпе на Черепанове сегодня, конечно, это грязь. Это не хит, а грязный приём 100%. Эпизод с Беляевым в третьем периоде? Арбитры оценили, что соперник блокировал шайбу. Как я могу комментировать их решение? В любом случае матч прошёл, в любом случае ничего не вернуть», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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