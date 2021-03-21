Тарасенко: не могу сказать, что готов на все 100 процентов

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о своём состоянии после возвращения на лёд.
«На самом деле я вернулся лишь шесть матчей назад. И, конечно, не могу сказать, что готов на все 100 процентов. Но я стараюсь быть полезным команде. Делать вещи те, которые работают. Вот – мы наконец победили. Это очень приятное чувство – вернуться в раздевалку после выигранной встречи. Нам его сильно не хватало последние пару недель!
В плане игры всё иногда происходит слишком быстро. Много думаешь, кажется – места мало… Хотя потом смотришь видео и понимаешь – его было больше. Но это дело приходящее. Меня всё-таки не было довольно долго. Физически чувствую себя на 100 процентов, просто осталось адаптироваться к игре и к скоростям. Надеюсь, с каждым матчем всё будет становиться лучше», — приводит слова Тарасенко «Советский спорт».
В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных. Он вернулся на лёд в марте 2021 года.
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