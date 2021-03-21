«Торонто Мэйпл Лифс» выставил Трэвиса Бойда на драфт отказов.

«Торонто Мэйпл Лифс» выставил нападающего Трэвиса Бойда на драфт отказов. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Крис Джонстон.

В нынешнем регулярном чемпионате 27-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять передач, набрал восемь очков при показателе полезности "+1". В НХЛ Бойд также выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В составе «столичных» в 2018 году Бойд стал обладателем Кубка Стэнли.

Зарплата Бойда составляет $ 700 тыс. за сезон.

Напомним, что «Торонто Мэйпл Лифс» является лидером Северного дивизиона. После 32 матчей в копилке команды 42 очка. В общей таблице «Лифс» занимают седьмое место, отставая от лидера «Тампы-Бэй Лайтнинг» на 4 очка. В последнем матче клуб из Торонто обыграл «Калгари Флэймз», прервав серию из трёх поражений подряд.