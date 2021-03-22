«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в серии послематчевых буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Филип Форсберг, Ээли Толванен и Калле Йернкрок. Российский нападающий Яков Тренин за 12.03 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Даллас» голы забили Ретт Гарднер, Радек Факса и Тай Делландреа. Вратарь Антон Худобин совершил 19 сейвов из 22 бросков, а нападающий Денис Гурьянов за 19.36 на льду дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

Следующие матчи 24 и 26 марта «Нэшвилл» проведёт дома с «Детройт Ред Уингз», а «Даллас» в эти же даты примет «Тампа-Бэй Лайтнинг».