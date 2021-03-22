Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в серии послематчевых буллитов

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в серии послематчевых буллитов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Филип Форсберг, Ээли Толванен и Калле Йернкрок. Российский нападающий Яков Тренин за 12.03 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Даллас» голы забили Ретт Гарднер, Радек Факса и Тай Делландреа. Вратарь Антон Худобин совершил 19 сейвов из 22 бросков, а нападающий Денис Гурьянов за 19.36 на льду дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

Следующие матчи 24 и 26 марта «Нэшвилл» проведёт дома с «Детройт Ред Уингз», а «Даллас» в эти же даты примет «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Гарднер (Линделль, Керо) – 09:02' (5x5)   2:0 Факса (Робертсон, Олексяк) – 10:21' (5x5)   2:1 Джохансен (Экхольм, Толванен) – 10:51' (5x4)   3:1 Делландреа (Павелски, Клингберг) – 33:02' (5x5)   3:2 Форсберг (Джохансен, Толванен) – 37:54' (5x5)   3:3 Толванен (Харпур) – 54:15' (5x5)   3:4 Йернкрок – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021