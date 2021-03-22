Вратарь «Нэшвилла» Ринне в матче с «Далласом» превзошёл достижение Бродо и Лехтонена
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 27 бросков из 30 в этой встрече.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на своём официальном сайте, 38-летний финн выиграл 43-ю послематчевую серию буллитов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и вышел на чистое 6-е место в истории лиги, обогнав Мартина Бродо и Кари Лехтонена (по 42).
Рекордсмен по этому показателю — Хенрик Лундквист (61 победа).
В топ-5 также входят Райан Миллер (60), Марк-Андре Флёри (58), Роберто Луонго (52) и Джонатан Куик (46).
«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в серии послематчевых буллитов
Рекомендуем вам
- 22 марта 2021
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:15
-
08:43
-
06:43
-
03:41
-
01:45
- 21 марта 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:08
-
22:47
-
22:38
-
21:37
-
21:34
-
20:53
-
20:28
-
20:14
-
19:42
-
19:32
-
19:23
-
19:01
-
18:26
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:31
-
17:29
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
16:54
-
16:18
-
16:16
-
15:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам