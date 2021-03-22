Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь «Нэшвилла» Ринне в матче с «Далласом» превзошёл достижение Бродо и Лехтонена

Вратарь «Нэшвилла» Ринне в матче с «Далласом» превзошёл достижение Бродо и Лехтонена
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 27 бросков из 30 в этой встрече.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на своём официальном сайте, 38-летний финн выиграл 43-ю послематчевую серию буллитов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и вышел на чистое 6-е место в истории лиги, обогнав Мартина Бродо и Кари Лехтонена (по 42).

Рекордсмен по этому показателю — Хенрик Лундквист (61 победа).

В топ-5 также входят Райан Миллер (60), Марк-Андре Флёри (58), Роберто Луонго (52) и Джонатан Куик (46).

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в серии послематчевых буллитов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021