Вратарь «Нэшвилла» Ринне в матче с «Далласом» превзошёл достижение Бродо и Лехтонена

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 27 бросков из 30 в этой встрече.



Как отмечает пресс-служба НХЛ на своём официальном сайте, 38-летний финн выиграл 43-ю послематчевую серию буллитов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и вышел на чистое 6-е место в истории лиги, обогнав Мартина Бродо и Кари Лехтонена (по 42).



Рекордсмен по этому показателю — Хенрик Лундквист (61 победа).



В топ-5 также входят Райан Миллер (60), Марк-Андре Флёри (58), Роберто Луонго (52) и Джонатан Куик (46).