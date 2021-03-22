В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Победу казанцам принесли шайбы Кирилла Петрова и Михаила Глухова. Единственный гол уфимцев на счету Дмитрия Кугрышева.
Таким образом, «Ак Барс» увеличил преимущество в серии — 3-0. Казанцы остановились в шаге от выхода в финал плей-офф конференции. Третья встреча пройдёт в Уфе 23 марта.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сколько игр «Салават Юлаев» выиграет в серии с «Ак Барсом»?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Полное расписание оставшихся матчей: 23, 25*, 27*, 28* марта
*в случае необходимости
- 22 марта 2021
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