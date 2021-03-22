Холланд — о возможных обменах: только ради хоккеиста, способного оказать серьёзное влияние
Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал приближающийся дедлайн обменов.
«Если мы предпримем какие-либо шаги до дедлайна, то… речь может идти о приобретении хоккеиста, способного оказать серьёзное влияние на команду. В такой ситуации нужно смотреть на список травмированных, на возможность освободить место под потолком зарплат. Насколько это сложно? Значительно сложнее, чем в прошлом», — приводит слова Холланда официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1. В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид. За «Виннипег» единственный гол забил Мэтью Перро.
«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Макдэвида
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