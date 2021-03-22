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Источник: Рейдеборн сыграет в воротах «Ак Барса» в четвёртом матче серии с «Салаватом»

Источник: Рейдеборн сыграет в воротах «Ак Барса» в четвёртом матче серии с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0
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Голкипер Адам Рейдеборн будет защищать ворота «Ак Барса» в четвёртом матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3-0), сообщает журналист Артур Хайруллин в своём телеграм-канале

«В расположение «Ак Барса» в Уфу отправился вратарь Вячеслав Пекса.

Основным завтра будет Рейдеборн, в запасе — Илья Голубев», — говорится в сообщении.

Напомним, голкипер Тимур Билялов получил травму в третьем матче серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1). В конце третьего периода защитник казанцев Роман Рукавишников толкнул Джеффа Плэтта — хоккеист уфимской команды упал на вратаря.

Ранее появилась информация о том, что у Билялова диагностировано повреждение связок правого голеностопного сустава. Неизвестно, сможет ли голкипер продолжить участие в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

Билялов получил повреждение связок правого голеностопного сустава
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