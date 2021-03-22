Боунесс — о матче с «Нэшвиллом»: не может быть вопросов к рабочей этике игроков «Далласа»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс высказался после матча с «Нэшвилл Предаторз» (3:4 Б).



«Мы расстроены, что сегодня не одержали победу. У нас было несколько хороших моментов, а в овертайме Клинс (Клингберг. – Прим. «Чемпионата») вообще попал в штангу. Это был наш лучший шанс. И понятно, что радости тут не будет, когда ты отпахал 65 минут, вёл в счёте, но проиграл по буллитам.



То, что мы играли в 10 нападающих, — это тяжело. Парням пришлось работать ещё больше, чем обычно, и мы перекроили сочетания звеньев. Да, это было трудно. Да, мы потеряли одно очко. Но я хотел бы отдать должное ребятам за то, что они показали всё своё старание. В этом матче могло произойти всё что угодно. И посмотрите наш календарь, и все эти травмы. Я расстроен результатом, но доволен самоотдачей парней.



Ситуация, в которой сейчас находится «Даллас»? Вообще очень трудно дать оценку. Нам в составе не хватает многих ребят, которые травмированы. И, я думаю, мы должны иметь в таблице на несколько очков больше, чем сейчас.



Но спасибо игрокам, которые сражаются за себя и за того парня. И в этих обстоятельствах мы выступаем очень хорошо, именно как команда. Да, теряем какие-то очки на буллитах и в овертайме. Но в равных составах мы выглядим отлично. Хотя четыре-пять очков недобрали, где-то так. Впрочем, что есть, то есть. И у меня даже вопросов быть не может к рабочей этике моих хоккеистов», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в серии послематчевых буллитов