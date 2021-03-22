Лебрюн: «Торонто» и «Айлендерс» следят за Фолиньо, но «Коламбус» не хочет быть продавцом

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию на рынке обменов в НХЛ перед дедлайном, который состоится 12 апреля.



«Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Даллас» пока не готов распродавать игроков. На данный момент команда пытается зацепиться за борьбу за место в плей-офф, поскольку у «Старз» есть отложенные матчи. Если ближайшие пару недель будут для «звёзд» неудачными, они могут получить звонки по таким игрокам, как Эндрю Кольяно или Джейми Олексяк. Но если «Даллас» будет продолжать бороться, то генменеджер Джим Нилл может кого-то приобрести в дедлайн.



Похожая ситуация и в «Коламбусе», который ведёт борьбу с «Чикаго» за четвёртую строчку в Центральном дивизионе. Всё внимание может быть сосредоточено на Нике Фолиньо, капитане и лидере команды, у которого заканчивается контракт. «Коламбус» не хочет быть продавцом, а у Фолиньо есть возможность дать клубу список из десяти команд, куда он не хочет переходить. «Мундиры» надеются, что вести переговоры по его обмену не потребуется и команда попадёт в плей-офф, но «Торонто» и «Айлендерс» — это те команды, которые пристально следят за ситуацией.



Кроме этого, командой, которая будет активной на рынке перед дедлайном, может стать «Нью-Джерси». Главным обменным активом «Дэвилз» является Кайл Палмьери», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

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